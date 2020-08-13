Россияне начали экономить после отмены карантина

Российские потребители в июле активно тратили деньги после отмены самоизоляции, однако уже в августе расходы сократились, граждане перешли к экономии. По прогнозам аналитиков, всплеска потребительской активности стоит ждать в сентябре.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 рублей. А объем повседневных расходов рухнул сразу на 10,3% до 3843 рублей, пишут «Ведомости». По оценкам «Сбериндекса», расходы россиян с 3 по 9 августа упали на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый слабый результат с конца июня, поскольку впервые за пять недель расходы на одежду, обувь и аксессуары резко снизились.

Рост расходов в июле не был структурным, а вызван временным эффектом отложенного спроса: после отмены самоизоляции россияне начали возвращаться в магазины и приобретать необходимые товары. Но теперь отложенный спрос удовлетворен и этот фактор сошел на нет.

Эксперты считают, что в августе-сентябре вновь будет наблюдаться всплеск потребительской активности. Россияне постараются уехать в отпуск, а также будут готовиться к учебному году.

В то же время совокупная прибыль российского бизнеса (без учета малого бизнеса) весной обвалилась на 67%, свидетельствуют данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Это значит, что роста реальных зарплат ждать не стоит. Соответственно, после небольшого сентябрьского потребительского всплеска последует неизбежное падение: потратив сбережения на отпуск, россияне начнут экономить

«Следующий рост покупок может быть только перед Новым годом, если ситуация будет нормально развиваться, – полагает заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. – Однако никто не отменял угрозы финансового кризиса. В настоящее время мы наблюдаем пятую глобальную рецессию в реальном секторе начиная с 70-х гг. Но все предыдущие четыре рецессии сопровождались второй волной, связанной с финансовым кризисом. Если это произойдет, то будет новое падение цен на нефть и прочие проблемы для российской экономики».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.08.20

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