Минобороны РФ потратит 1,16 трлн рублей на новую технику

Минобороны РФ намерено заключить в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 1,16 трлн рублей. По словам главы ведомства, Сергея Шойгу, всего запланировано заключить 39 контрактов.

«Общая сумма контрактов – почти 1,16 трлн. Это сложная техника, разная техника. Самое главное, что мы перешли не к приобретению единичных экземпляров или хотя бы мелких партий. Сегодня это такие контракты, когда мы закупаем крупные серии», – цитирует Шойгу «Звезда».

Шойгу рассказал, что в том числе будет подписан контракт на поставку 70 самолетов, среди которых будут и истребители новейшего поколения – Су-57. Кроме того, в рамках одного контракта планируется приобрести 100-150 вертолетов. Помимо этого Россия вооружится танками «Армата», самолетами Як-130 и Су-35, а также серийными кораблями для дальней морской зоны.

Шойгу добавил, что текущий результат достигнут благодаря работе огромных коллективов как оборонной промышленности, так и науки. Именно за счет этого происходит перевооружение армии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.08.20

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