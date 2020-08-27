Российские сотовые операторы отказываются от безлимита

Крупнейшие российские сотовые операторы начали синхронно отказываться от безлимитных тарифов. По оценкам аналитиков, уже этой осенью стоимость этого вида услуг взлетит на 15-20%.

Как пишут «Известия», с сегодняшнего дня МТС изменил условия безлимитного архивного плана «Тарифище», у пользователей есть выбор: остаться на безлимите и платить больше на 50-75 рублей или перейти на новую версию тарифа при сохранении той же цены, но только с 30 Гб интернет-трафика.

Накануне другой оператор Tele2 закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета», которая позволяла за 200 рублей в месяц использовать безлимитный интернет, в том числе в поездках по России.

Как пояснили в «Вымпелкоме» (входит «Билайн»), безлимиты негативно влияют на рынок, и их популярность в большей степени обусловлена маркетинговыми инструментами, чем реальным профилем потребления.

«ВТБ Мобайл» также допустили возможный отказ от безлимитов в зависимости от уровня потребления трафика и новых запросов от абонентов.

Другие операторы сообщили, что пока в планах нет подобных изменений.

По словам экспертов, корректировка тарифных планов связана с увеличением потребления трафика в период самоизоляции и ростом финансовой нагрузки из-за падения курса рубля.

Как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, полностью безлимитные тарифы и опции компании не уберут, но они подорожают. Первый скачок цены стоит ожидать в сентябре этого года – на 15-20%, полагает эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.08.20

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