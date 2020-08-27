российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 августа 2020, 13:07 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Российские сотовые операторы отказываются от безлимита

Крупнейшие российские сотовые операторы начали синхронно отказываться от безлимитных тарифов. По оценкам аналитиков, уже этой осенью стоимость этого вида услуг взлетит на 15-20%.

Как пишут «Известия», с сегодняшнего дня МТС изменил условия безлимитного архивного плана «Тарифище», у пользователей есть выбор: остаться на безлимите и платить больше на 50-75 рублей или перейти на новую версию тарифа при сохранении той же цены, но только с 30 Гб интернет-трафика.

Накануне другой оператор Tele2 закрыл для подключения физлиц услугу «Очень много интернета», которая позволяла за 200 рублей в месяц использовать безлимитный интернет, в том числе в поездках по России.

Как пояснили в «Вымпелкоме» (входит «Билайн»), безлимиты негативно влияют на рынок, и их популярность в большей степени обусловлена маркетинговыми инструментами, чем реальным профилем потребления.

«ВТБ Мобайл» также допустили возможный отказ от безлимитов в зависимости от уровня потребления трафика и новых запросов от абонентов.

Другие операторы сообщили, что пока в планах нет подобных изменений.

По словам экспертов, корректировка тарифных планов связана с увеличением потребления трафика в период самоизоляции и ростом финансовой нагрузки из-за падения курса рубля.

Как считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, полностью безлимитные тарифы и опции компании не уберут, но они подорожают. Первый скачок цены стоит ожидать в сентябре этого года – на 15-20%, полагает эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.08.20

Лес, картофель и майонез: что экспортирует Свердловская область. / Из-за пандемии в Свердловской области стали меньше уничтожать санкционку. / Россельхознадзор оправдал екатеринбургское предприятие, заподозренное в поставке зараженного мяса в Башкирию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика,