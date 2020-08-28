Красная икра заметно подорожает из-за неудачной путины

Цены на красную икру в России в этом году может взлететь на 20-60% из-за низкого улова лососевых на Дальнем Востоке, предупредили оптовые поставщики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных торговых сетях. По словам одного из них, новые цены еще не сформировались.

Как отметил управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк, повышение отгрузочных цен на красную икру действительно обсуждается. По его словам, в прошлом году килограмм икры горбуши в этот период стоил около 2,3 тыс. рублей, сейчас цена рассматривается на уровне 3 тыс. рублей. При этом один из источников издания рассказал о возможном росте оптовых цен до 3,3 тыс. рублей за килограмм.

По данным Росрыболовства, на 17 августа в России было выловлено 220 тыс. тонн тихоокеанских лососей – это на 49% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. На Камчатке улов сократился на 54%, до 173 тыс. тонн, а на Сахалине – на 39%, до 22 тыс. тонн.

Березнюк объясняет неудачную путину лососевых в России в этом году погодными факторами, которые также негативно сказались на улове красной рыбы в США.

До этого столь низкий объем добычи лососей в РФ был зафиксирован в 2014 году, напомнил управляющий директор крупного производителя рыбных консервов ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. Он назвал логичным значительное подорожание красной икры при таком рыночном балансе спроса и предложения, отметив, что на стоимость икры также будет влиять сокращение платежеспособного спроса в сочетании с замещением дорогостоящих продуктов более доступными по цене.

Согласно прогнозу исполнительного директора Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александра Фомина, в текущем году вылов лососевых будет на уровне 300-350 тыс. т, притом что ожидался улов свыше 380 тыс. т. По его оценке, с учетом этого красной икры может быть выпущено около 17 тыс. т, что на 25-30% меньше, чем в прошлом году.

Он указал, что цены на икру также могут вырасти из-за роста расходов рыбаков на материалы и оборудование, а также трат, связанных с пандемией коронавируса. Впрочем, несмотря на сокращение производства, Фомин не ожидает заметной нехватки красной икры в этом году. Эксперт не исключил, что недостаток продукции возместят поставщики из Белоруссии.

Москва, Наталья Петрова

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