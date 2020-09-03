Россия оказалась в конце списка стран по качеству элит

Россия заняла 23-место в индексе качества элит. Список из 32 стран составили исследователи из Университета Санкт-Галлена (Швейцария) совместно с Московской школой управления «Сколково». По словам авторов рейтинга, чем ниже качество элит, тем сильнее они тормозят развитие своих стран.

Индекс качества элит отражает степень совокупного влияния национальных элит на общество. Составители списка учитывали 72 индикатора, которые описывают процесс создания и перераспределения благосостояния, потенциал изъятия благосостояния, а также способность элит настаивать на своих предпочтениях и бизнес-моделях через институциональные механизмы государств.

Рейтинг возглавили Сингапур (68,5), Швейцария (64,9) и Германия (64,2). Индекс качества элиты в России составил 48,9. Такой же уровень у южноафриканской Ботсваны. Казахстан обошел РФ по качеству бизнес-элиты и находится на 19 месте с индексом 52,7. Другие бывшие советские республики в рейтинг не попали.

Именно элиты обеспечивают необходимую координацию экономических ресурсов – человеческих, финансовых или основанных на экономике знаний. «Определяя институты, которые делают возможной координацию, элиты формируют человеческое и экономическое развитие, судьбы обществ, благосостояние наций, их взлеты и падения», – говорится в отчете.

Авторы рейтинга отметили значительный разброс между разными компонентами индекса России. В частности, страна получила высокие оценки по макроэкономической политике. Самую низкую оценку России дали за индикаторы, связанные с регуляторной политикой.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.09.20

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