Все больше россиян не согласны на зарплату в конверте

В России снизилось число тех, кто готов получать «черную» зарплату. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 человек из экономически активного населения старше 18 лет, проживающие во всех округах страны. Итоги опроса сравнили с данными, полученными в апреле, мае и июне.

В начале периода самоизоляции число россиян, согласных на заработок в конверте, составляло 46%. Последовавшее ослабление карантинных мер снизило количество граждан, готовых получать «черную» зарплату: 43% в мае, 41% в июне.

«В августе и сентябре число согласных на неофициальную зарплату составляет 39%, что даже меньше, чем в аналогичные периоды 2018 и 2019 годов (42 и 43% соответственно)», – говорится в исследовании.

При этом женщины реже мужчин готовы получать зарплату в конверте – 31% против 46%. Кроме того, на заведомо невыгодные условия трудоустройства чаще других готовы пойти молодые россияне в возрасте 25-34 лет (42%).

«Рынок труда восстанавливается: рекрутинговая активность работодателей в сентябре выше, чем в прошлом году. Соискательская тревожность снизилась: кандидаты не спешат соглашаться на невыгодные для себя условия трудоустройства, в частности, на зарплату в конверте», – сделали вывод авторы исследования.

Москва, Зоя Осколкова

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