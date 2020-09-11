Четверть россиян считают плохим свое материальное положение

Четверть россиян оценивают материальное положение своих семей как плохое. Примерно столько же считают, что через год ситуация только ухудшится. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство (60%) респондентов оценили свое материальное положение как среднее, 14% считают свой достаток хорошим. 26% уверены, что живут плохо. При этом каждый третий (34%) негативно охарактеризовал сложившуюся в стране экономическую ситуацию.

С пессимизмом россияне смотрят и в будущее. 25% опрошенных ожидают, что через год ситуация в материальном плане еще больше ухудшится. 41% – останется на том же уровне, 24% ожидают улучшения своего положения. Каждый десятый затруднился дать прогноз.

В целом каждый третий россиянин считает, что дела в стране идут в правильном направлении. 37% респондентов отчасти согласны с этим мнением, отчасти нет. 25% категорически не поддерживают это утверждение.

Опрос был проведен методом телефонного интервью 27 августа 2020 года. В исследовании участвовали 1600 совершеннолетних граждан России.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.09.20

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