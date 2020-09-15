В России хотят ввести минимальную почасовую зарплату

Правительство РФ выступило с идеей введения минимального размера часовой ставки оплаты труда. Инициативу рассмотрят в рамках проекта Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы. Пока неясно, для чего именно необходимо вводить почасовой МРОТ и как он будет рассчитываться.

Пункт «о введении в дополнение к МРОТу понятия минимального размера часовой ставки» включен в перечень предложений к проекту документа. «Сторонам предстоит сформулировать совместную позицию по этому вопросу, говорится в бумагах. Также уточняется, что почасовой МРОТ может применяться «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь работникам с почасовой оплатой труда»», – пишут «Известия».

Проект генсоглашения будет сформирован до конца октября, документ определит основные направления работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам, подчеркнули в Министерстве труда РФ. Сейчас зарплата сотрудника, полностью отработавшего месячную норму, должна быть не ниже МРОТ. Применение МРОТ обязательно вне зависимости от срока трудового договора и системы оплаты труда. Если человек отработал неполное время, то заработок начисляется пропорционально, но не ниже МРОТ в пересчете на полную месячную ставку, пояснили в министерстве.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР, представляет сторону работников в РТК) в свою очередь отметили, что введение нового понятия вызывает много вопросов. Непонятно, как определить справедливый минимум за час. Если вычислить минимальную часовую зарплату пропорционально месячному МРОТу, сумма получится очень скромной, меньше 100 рублей. С другой стороны, если в качестве минимума за час работы установить, допустим, 200 рублей, возникнет дискриминация работающих за месячный МРОТ.

Со стороны работодателей в РТК выступает среди прочих Российский союз промышленников и предпринимателей. Там считают, что «ничего плохого в идее нет, но зачем вводить новое понятие, непонятно». Много вопросов насчет вычисления минимальной стоимости часа: если отталкиваться от МРОТа, она будет различаться в зависимости от месяца и региона (в каждом субъекте устанавливается свой уровень МРОТа).

В Европе минимальная ставка за час определена во многих странах. Так, в 2019 году в Германии она составляла 8,5 евро (около 760 рублей), в Болгарии – 6 евро, в Румынии – 7,7 евро. Средняя почасовая зарплата в Еврозоне составляла в среднем 27,7-31,4 евро. Наиболее высокие ставки приняты правительствами Дании, Люксембурга, Бельгии: 44,7, 41,6 и 40,5 евро соответственно. Для США федеральная минимальная ставка оплаты труда в час составляет 7,25 долларов (545 рублей).

Москва, Зоя Осколкова

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