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Вторник, 15 сентября 2020, 10:37 мск

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Россияне стали экономить на рыбе из-за падения доходов

Жители России сократили потребление рыбной продукции. Кроме того, граждане предпочитают дешевый минтай более благородным сортам рыбы. Об этом рассказали владельцы рыбохозяйственных предприятий.

По прогнозам Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), в 2020 году потребление рыбы в России снизится до 21 кг, передает РИА «Новости». При этом в последние пять лет показатель постоянно увеличивался. По данным Росстата, среднедушевое потребление рыбы и рыбной продукции в РФ в 2015-2017 годы составляло порядка 21,5 кг в год, в 2018 году выросло до 21,7 кг, а в 2019 году – до 21,9 кг.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, изменение положительной динамики – это последствия вспышки коронавируса. «Пандемия показала, что рыба и морепродукты относятся к наиболее уязвимой группе товаров, от которой потребители, в случае сокращения расходов, отказываются в первую очередь», – сказал собеседник агентства.

Эксперты считают, что фактическое потребление рыбной продукции может быть еще меньше, если не учитывать рыбные головы и потроха, которые, как правило, не идут в пищу. Некоторое время назад Рыбный союз приводил данные, согласно которым потребление рыбопродукции в России за пять лет снизилось на 30%, до 13 килограмм на человека в год.

Россияне ищут альтернативу в условиях снижения доходов и переходят на дешевую рыбу. Так Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сообщает, что в первом полугодии 2020 года российские рыбопромышленники поставили на внутренний рынок 120 тысяч тонн продукции из минтая – это наивысший показатель за прошедшие пять лет. По сравнению с январем-июнем прошлого года поставки выросли на 32%.

Москва, Зоя Осколкова

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