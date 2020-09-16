Россиянам хотят разрешить ремонтировать жилье на средства маткапитала

В России хотят разрешить направлять материнский капитал на ремонт квартир и домов. С таким предложением выступил ОНФ по результатам опроса граждан. В Госдуме готовы поддержать инициативу.

По словам руководителя департамента приоритетных проектов и стратегических инициатив ОНФ, член Общественной палаты Юлии Зимовой, идею озвучили в «Союзе матерей». В ближайшее время организация намерена обратиться в правительство с инициативой о новых мерах поддержки семей, пишут «Известия». Предложение ОНФ готовы поддержать в Госдуме.

«Сейчас маткапитал можно направить на ипотеку, но, во-первых, не всем нужна новая квартира. В основном люди хотят улучшить жилье, которое у них уже есть. Понятно, что если это будет поклейка обоев, проконтролировать использование средств сложно, но если речь идет о газификации или электрификации дома, это вполне реально», – пояснила Юлия Зимова.

По результатам опроса, в котором приняли более 10 тысяч россиян, выяснилось, что возможность использования маткапитала для ремонта жилья – самая востребованная мера, за нее выступили 46% респондентов. При этом за приобретение на деньги маткапитала автомобиля высказались 44%.

В настоящее время материнский капитал составляет 466,6 тысячи рублей за первого ребенка, 150 тысяч – за второго. Семьи могут потратить его в том числе на покупку квартиры, взять ипотеку или построить новое жилье. 1 марта Владимир Путин подписал закон о продлении программы как минимум до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Москва, Зоя Осколкова

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