Опубликован список самых богатых депутатов и чиновников России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России. В список вошли 100 лиц. Совокупный доход участников рейтинга составил 65,8 млрд рублей – на 4,1 млрд больше, чем по итогам 2018 года.

Первую строчку занимает депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, возглавляющий предприятие по добыче краба. Его капитал, по данным издания, составляет 6,2 млрд рублей. На втором месте депутат заксобрания Камчатского края, совладелец «Океанрыбфлота» Игорь Евтушок с состоянием в 5,4 млрд руб. Замыкает тройку лидеров вице-спикер заксобрания Челябинской области, президент ГК «Южуралзолото» Константин Струков с 5 млрд рублей.

При составлении рейтинга аналитики Forbes изучили декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центробанк, госкорпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды).

В качестве главного показателя в рейтинге выбран семейный доход, то есть сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей. В числе объектов недвижимости учтены земельные участки, жилые и дачные дома, квартиры и другие активы.

«Высокие доходы многих депутатов и госслужащих связаны с ведением бизнеса, но попадаются и участники, обязанные попаданием в рейтинг своим обеспеченным супругам – например, женатый на знаменитой фигуристке Татьяне Навке пресс-секретарь президента Дмитрий Песков или муж продюсера и телеведущей Тины Канделаки, топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко», – пишет журнал.

В публикации отмечается, что большими доходами могут похвастаться депутаты некоторых регионов и топ-менеджеры госкорпораций. Ни один чиновник силовых ведомств не задекларировал доход, который позволил бы включить его в топ-100.

Москва, Зоя Осколкова

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