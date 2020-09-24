Объем просроченных в пандемию кредитов стал рекордным

В августе объем просроченных потребительских кредитов вырос до пиковых значений конца 2018 года. Дело в том, что в эту категорию стали попадать займы, по которым платежи перестали поступать в период пандемии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй.

В августе портфель кредитов наличными, по которым не вносились платежи свыше 90 дней, достиг 570,05 млрд рублей. За прошлый месяц в категорию проблемных попало 79,6 тысячи ссуд на 27,31 млрд рублей – это рекордный прирост просрочки с начала кризиса и пандемии в России, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс».

В Национальном бюро кредитных историй согласны с тем, что в сегменте потребкредитов наблюдается рост доли займов с длительной просрочкой. Согласно статистике организации, в августе доля просроченных кредитов наличными достигла 15,9% (+0,4 п.п. по сравнению с июлем).

В Центробанке РФ отметили, что ситуация с просрочкой теперь «в большей мере отражает влияние пандемии». По информации регулятора, в августе объем просроченной задолженности вырос на 3% (или 26 млрд рублей), что выше среднемесячных показателей прошлого года.

По словам экспертов, в долю просроченных ссуд стали попадать те, платежи по которым не поступают с апреля-мая, когда в России был пик пандемии и действовал режим изоляции. При этом если раньше рост проблемной задолженности сглаживался кредитными каникулами и реструктуризацией, теперь этот эффект пропадает.

«С июля текущего года подходят к концу сроки предоставленных банками в период карантина кредитных каникул (три-шесть месяцев), и те потребители, которые не смогли восстановить источник дохода, допускают пропуски платежей», – говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин

Кроме того, аналитики подчеркивают, что динамика проблемной задолженности сильно коррелирует с показателями реальных доходов населения и безработицей. По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальные располагаемые доходы населения упали на 8%. Безработица к августу выросла до 6,3% против 4,6% в прошлом году. На этом фоне увеличение доли просрочки закономерно.

Москва, Зоя Осколкова

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