В России заморозят страховые взносы для ИП из-за пандемии

Тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) в 2021 году предлагается заморозить, а в 2022 году тарифы на ОПС предлагается проиндексировать на уровень среднемесячной зарплаты, а на ОМС – на уровень инфляции 4%. Годом позже планируется такая же индексация. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит во втором чтении во вторник, 29 сентября. В первом чтении документ был одобрен 22 сентября.

Изменения в Налоговый кодекс касаются индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой, передает «Парламентская газета».

По мнению члена думского комитета по бюджету и налогам Айрата Фаррахова, мораторий на увеличение тарифов на страховые взносы в будущем году отвечает интересам индивидуальных предпринимателей. Такое решение позволит поддержать предпринимателей с учетом неблагополучной эпидемиологической ситуации по коронавирусу, полагает парламентарий.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.09.20

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