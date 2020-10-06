Россияне купили поддельной косметики почти на 11 млрд рублей

За год в России продали поддельную косметику на 10,9 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании BrandMonitor – организации, которая занимается защитой интеллектуальной собственности и борьбой с контрафактом.

Во втором полугодии 2019 года и в первом 2020-го в России продали контрафактной декоративной косметики и парфюма на 5,3 и 5,6 млрд рублей соответственно. Большая (69%) часть подделок продается в магазинах, 31% реализуется в онлайне.

«В социальных сетях контрафактный парфюм и косметику реализует более 70% аккаунтов (31 тысяча из 44 тысяч). Из общего числа «продающих» постов 85% предлагают приобрести поддельную продукцию (595 тысяч из 700 тысяч)», – говорится в результатах исследования.

Примечательно, что 76% покупателей осознанно приобретают реплики. Привлекательность подделок объясняется их доступностью. Так, например, если средняя стоимость оригинальных духов составляет 3500 рублей, то фейка – в четыре раза ниже (800 рублей). Что касается декоративной косметики, то средняя стоимость оригинала равна 500 рублям, а подделки – 250 рублям.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.10.20

Оперативный штаб Зауралья просит работодателей отправить на удаленку 20% работников. / Росреестр: проблему с задержкой оформления документов удалось решить. / В Шадринске во время пожара в пятиэтажке погиб мужчина, подключились следователи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»