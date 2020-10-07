Миллиардеры рекордно прирастили свои богатства во время пандемии

В период пандемии коронавируса состояние миллиардеров в мире выросло до нового рекорда в 10,2 трлн долларов. Больше других разбогатеть в коронакризис удалось бизнесменам в сфере технологий и здравоохранения.

По данным аналитиков консалтинговой компании PwC и банка UBS, с апреля по июль текущего года миллиардеры увеличили свое богатство на 2,2 млрд долларов. «Состояние миллиардеров достигло нового максимума благодаря V-образному скачку фондового рынка в апреле-июле 2020 года», – пояснили авторы доклада.

В первом полугодии 2020 года мировая экономия практически остановилась, что вызвало «бурю» на фондовых рынках. В феврале и марте состояние миллиардеров снизилось на 6,6% по сравнению с 2019 годом – на 564 млрд долларов. Однако уже к концу июля капиталы богатейших людей мира превысили уровень 2019 года.

Кроме того, выросло и число людей, чье состояние оценивается в миллиард долларов и больше, – до 2189 человек.

Последние десять лет богатство представителей разных индустрий росло в сопоставимых объемах, тенденция переломилась два года назад, когда вперед вырвались представители технологий и здравоохранения, и пандемия только увеличила разрыв. Темпы роста благосостояния миллиардеров в сфере технологий (рост на 41,1% с апреля по июль) и здравоохранения (36,3%) заметно опередили остальных.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 07.10.20

«Коронавирусный синдром»: недвижимость в Крыму становится все более недоступной. / В Кургане по вине подрядчиков без отопления остался густонаселенный микрорайон. / В ФНС оценили, как изменится налог на квартиры после перехода на кадастровую стоимость. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»