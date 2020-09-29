В рейтинге богатейших бизнесменов России сменился лидер

Владимир Лидер стал самым богатым жителем России по версии журнала Forbes. Росту благосостояния бизнесмена способствует конъюнктура рынка.

Аналитики оценили состояние совладельца НЛМК в 22,7 млрд долларов. В списке миллиардеров реального времени (Forbes Real Time) Лисин теперь занимает первую строчку.

На втором месте владелец «Норникеля» Владимир Потанин, чьи активы оцениваются в 22,3 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Сулейман Керимов и его семья с 21 млрд долларов.

Богатство Лисина прирастает за счет стоимости акций Новолипецкого металлургического комбината. Впрочем, укреплению позиций бизнесмена способствовало и ухудшение положения «конкурентов» в списке миллиардеров, пишет Forbes.

Так акции «Норникеля» подешевели под влиянием грядущего повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НЛМК нововведения также коснутся, однако в меньшей степени, так как на железную руду, добычей которого занимается НЛМК, налоги вырастут минимально, а вот на уголь, который добывают другие металлурги, более существенно, пояснил глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.09.20

В Кургане сегодня ждут замминистра просвещения Дмитрия Глушко. / Аудиторы потребовали пересмотреть параметры «мусорной реформы». / Налоговая рассылает «письма счастья» владельцам квартир. Как вернуть деньги за прошлые годы (КАЛЬКУЛЯТОР). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»