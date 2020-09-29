российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 сентября 2020, 09:38 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

В рейтинге богатейших бизнесменов России сменился лидер

Фото: Reuters

Владимир Лидер стал самым богатым жителем России по версии журнала Forbes. Росту благосостояния бизнесмена способствует конъюнктура рынка.

Аналитики оценили состояние совладельца НЛМК в 22,7 млрд долларов. В списке миллиардеров реального времени (Forbes Real Time) Лисин теперь занимает первую строчку.

На втором месте владелец «Норникеля» Владимир Потанин, чьи активы оцениваются в 22,3 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров Сулейман Керимов и его семья с 21 млрд долларов.

Богатство Лисина прирастает за счет стоимости акций Новолипецкого металлургического комбината. Впрочем, укреплению позиций бизнесмена способствовало и ухудшение положения «конкурентов» в списке миллиардеров, пишет Forbes.

Так акции «Норникеля» подешевели под влиянием грядущего повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НЛМК нововведения также коснутся, однако в меньшей степени, так как на железную руду, добычей которого занимается НЛМК, налоги вырастут минимально, а вот на уголь, который добывают другие металлурги, более существенно, пояснил глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.09.20

В Кургане сегодня ждут замминистра просвещения Дмитрия Глушко. / Аудиторы потребовали пересмотреть параметры «мусорной реформы». / Налоговая рассылает «письма счастья» владельцам квартир. Как вернуть деньги за прошлые годы (КАЛЬКУЛЯТОР). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Олигархи

Коронавирус вернул миллиардера Керимова в первую десятку российского Forbes

Последствия крупных аварий: «Русал» потребовал от Потанина сменить команду управленцев «Норникеля»

Россией до сих пор правят неприкасаемые олигархи: кто должен ответить за аварию в Норильске

Российский олигарх купил самую дорогую виллу Израиля

Погиб один из богатейших бизнесменов России Дмитрий Босов

Forbes назвал имена богатейших россиян

Российские богачи рассказали, где хранят свои деньги

Рейтинг богатейших россиянок: вдова экс-мэра Москвы потеряла лидерство

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, Олигархи,