Россельхознадзор лишил производителей возможности экспорта органики

Крупнейшие экспортеры сельхозпродукции приостановили поставки за рубеж. Это связано с требованием Россельхознадзора о химическом обеззараживании (фумигации) товара. В Европе обработанные таким образом продукты не признают органическими.

Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко отмечает, что минувшим летом Россельхознадзор приостановил выдачу фитосанитарных сертификатов не исполняющим требование закона «О карантине растений» компаниям. Он предусматривает обязательную обработку специальными парами или газами всей вывозимой за границу растительной продукции.

По словам Мироненко, пройдя обработку, продукция автоматически лишается статуса органической. В связи с этим компании не могут реализовать продукцию, обработанную, согласно требованиям Россельхознадзора, пишут «Известия».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.10.20

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