Бизнес-омбудсмен заступился за кальянные

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил в защиту кальянных и рестораторов, предлагающих посетителям кальяны. 31 октября в России вводится запрет на использование систем нагревания табака, а также кальянов и электронных сигарет в общественных местах.

Свои предложения Титов изложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Копия письма имеется в распоряжении РБК. Запрет кальянов в заведениях общественного питания негативно скажется на их рентабельности, так как данная услуга дает до 20% прибыли. По мнению бизнес-омбудсмена, решением проблемы могло бы стать создание стационарных «кальянных клубов», но не на базе объектов общепита, а по соседству с ними.

Титов предлагает регламентировать определение «кальянного клуба» как специализированного помещения с усиленной системой вентиляции и входом строго с 18 лет. Он также считает необходимым внести поправки в нормы СанПиН, пожарной безопасности.

Бизнес-омбудсмен считает, что кальянные клубы следует выделить из сегмента общепита, однако это совершенно не должно исключать возможность предлагать посетителям еду и напитки. «Речь идет о том, что для всех – и потребителей, и инспекторов – это будет в первую очередь именно кальянная», – уточняет бизнес-омбудсмен.

На сегодняшний день только в 15 российских городах-миллионниках работает более 2,3 тыс. специализированных кальянных, 791 из них находится в Москве, следует из данных 2ГИС.

Инициатива Титова, скорее всего, вызовет противодействие, но даже если она будет согласована, понадобится время на ее внесение, ни в одном ведомстве это не приоритетная задача, считает руководитель отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев.

Но в Ассоциации участников кальянной индустрии рассказали, что с ноября намерены отказаться от услуг общепита. «Наша основная статья доходов – это организация досуга и курения кальяна, мы планируем сосредоточиться именно на данном виде деятельности», – отметил представитель организации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.20

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