В России перестанут считать потребительскую корзину с 2021 года

Министерство труда и социальной защиты России планирует отказаться от расчета стоимости потребительской корзины. Дело в том, что показатель был нужен для определения прожиточного минимума, методика установления которого изменилась.

Если соответствующие поправки в законодательство будут приняты, то уже с 2021 года Минтруда перестанет рассчитывать стоимость минимального набора продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, передает РБК.

Как пояснили в министерстве, у расчета стоимости потребительской корзины не было других целей, кроме как установление прожиточного минимума. «С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», – указали в ведомстве.

Проект нового подхода к определению прожиточного минимума в России был одобрен правительством в сентябре. С 2021 года показатель планируется зафиксировать на уровне 44,2% медианного среднедушевого дохода россиян за предыдущий год. Медианный среднедушевой доход – это уровень, доходы выше которого у 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже. Таким образом, потребительская корзина становится «ненужным инструментом».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.10.20

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