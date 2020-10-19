Кому на удаленке платят больше всех – рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в России

В России составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на дистанционной работе.

Первая позиция в списке у программиста-аналитика 1С с ежемесячной зарплатой 270 тысяч рублей при наличии у соискателя опыта работы больше четырех лет. Таковы результаты исследования сервиса подбора персонала «Работа.ру».

Второе место досталось менеджеру внешней экономической деятельности на проекте (200 тысяч рублей). В числе обязательных условий – опыт более пяти лет и знание иностранных языков для ведения переговоров.

На третьем месте – backend-разработчик в Сберавто с зарплатой от 180 тысяч рублей в месяц, если опыт работы больше трех лет.

Как минимум 140 тысяч рублей предлагают Html-верстальщику (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3.

Зарплату до 100 тысяч рублей может получить соискатель на должность преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна с опытом работы в веб-дизайне от трех лет, приводит данные исследования РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.10.20

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