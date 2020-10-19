Иностранные бизнесмены жалуются на частые изменения российских законов

Представители иностранного бизнеса рассказали о сложностях ведения деятельности в России. Самая главная проблема – слишком частые изменения российского законодательства. При этом законы применяются избирательно, считают в международных компаниях.

Исследование проводилось компанией EY в августе-сентябре. В опросе приняли участие 62 компании, из них 49 входят в Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ), пишет РБК.

Половина респондентов заявили, что на инвестиционную привлекательность России негативно влияют постоянные изменения в регулировании (можно было выбрать несколько вариантов ответа). 39% участников опроса указали на высокие административные барьеры. Треть (34%) иностранных компаний обратили внимание на несоответствие законодательства сложившимся условиям. 31% выделил выборочные трактовку и применение законов, и 15% – недостаточно длительные переходные периоды для измененного регулирования или вовсе их отсутствие.

По мнению участников опроса, среди негативных факторов оказались введение обязательной маркировки потребительской продукции, медленный прогресс в защите интеллектуальной собственности в фармацевтике, отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в нефтегазовой отрасли и частое изменение финансовых правил игры.

При этом были и позитивные изменения, например, развитие трудового законодательства, появление налогового спецрежима для самозанятых, разработка законодательства в сфере защиты капиталовложений, появление мер поддержки несырьевого экспорта, регуляторная гильотина.

Несмотря на барьеры 92% компаний считают Россию одним из стратегических рынков. Половина представителей иностранного бизнеса готовы расширять присутствие в РФ в ближайшем будущем.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.10.20

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