До 43% работодателей намерены сократить рабочие места к 2025 году

На фоне внедрения цифровых технологий и автоматизации процессов труда к 2025 году 43% работодателей намерены сократить число рабочих мест, расширять – 34,5%. Такие данные содержатся в докладе The Future of Jobs 2020 («Будущее рабочих мест 2020»), подготовленном Всемирным экономическим форумом.

Партнерами ВЭФ в России являются Евразийский институт конкурентоспособности и компания Strategy Partners, передает РБК. Авторы исследования прогнозируют исчезновение 85 млн рабочих мест из-за замена человеческого труда на автоматизированный. Впрочем, аналитики прогнозируют появление 97 новых рабочих мест, адаптированных к меняющимся условиям.

Проблемами на пути внедрения новых технологий в отчете названы пробелы в навыках на местном рынке труда, дефицит специалистов и отсутствие нужных навыков у руководства. В отчете были использованы результаты опроса топ-менеджеров крупных организаций в 26 странах в 15 отдельных отраслях экономики и социальной сферы, а также качественные и количественные данные из различных источников, включая большие данные.

Опрос ВЭФ проводился с января по сентябрь 2020 года. В нем приняла участие 291 компания, в которых трудоустроено в общей сложности 7,7 млн человек по всему миру. В исследовании не учитывались данные от компаний со штатом менее 100 человек. Эксперты отмечают, что в ближайшие пять лет 40% работников придется пройти переквалификацию, а к 2025 году приобрести новые навыки или улучшить имеющиеся придется более 70% сотрудников.

По мнению аналитиков, на российском рынке труда в ближайшие пять лет будут востребованы специалисты по ИИ и машинному обучению, специалисты по анализу данных, разработчики ПО и приложений, специалисты по автоматизации процессов, аналитики по вопросам управления и организации.

Москва, Иван Гридин

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