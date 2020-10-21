Уровень лояльности к российским банкам упал до рекордного минимума

Аналитики подсчитали уровень лояльности россиян к банкам и пришли к выводу, что показатель упал до минимума за последние пять лет. Треть клиентов не удовлетворены услугами своей кредитной организации.

За восемь месяцев 2020 года индекс лояльности клиентов к банкам снизился до 1,3 пункта. В начале года показатель находился на отметке в 5 пунктов, а в 2016 году – 43 пункта, сообщает аналитический центр НАФИ.

35,4% россиян не довольны своим банком и не готовы рекомендовать его другим людям, а сами рассматривают альтернативные варианты. 36,7% респондентов довольны кредитной организацией. 27,9% клиентов будут и дальше пользоваться услугами выбранного ранее банка, но не хотят рекомендовать его друзьям и знакомым, пишет РБК.

По мнению аналитиков, лояльность снижается из-за повышения финансовой грамотности населения. При этом банки активно продвигают свои услуги, а такая навязчивость нравится далеко не всем.

Большинство респондентов заявили, что для них главное – стоимость обслуживания и его качество. На наличие новых технологий и широкую сеть отделений россияне обращают меньше внимания.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.10.20

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