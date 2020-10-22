Российские авиакомпании просят господдержки в размере 50 млрд рублей

Авиакомпании обратились к правительству РФ с просьбой выделить 50 млрд рублей субсидий в качестве поддержки в условиях пандемии. Весной перевозчикам выделили 23 млрд рублей, но компании получили лишь половину этой суммы, передает РБК.

Письмо с просьбой о помощи в адрес премьера Михаила Мишустина направила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят все крупнейшие авиакомпании России. В правительстве обращение получили и перенаправили в Росавиацию и Минтранс.

Перевозчики просят выделить им 50 млрд рублей – около 30 млрд рублей в четвертом квартале 2020 года и 20 млрд в первом квартале 2021 года. В АЭВТ уточнили, что за восемь месяцев текущего года компании перевезли в два раза меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года (43,9 млн против 86,3 млн человек).

Сейчас начинается низкий и крайне сложный для рынка зимний сезон. Без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток с середины октября упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а сезонные убытки компаний «значительно превысят» потери аналогичных периодов прошлых лет, что может привести к банкротствам.

По итогам первых шести месяцев 2020 года убытки российских авиакомпаний оценивались в 121 млрд рублей. По оценкам аналитиков, убыток перевозчиков к концу года может составить 270-330 млрд рублей. Кроме того, с января 2021 года прекращает действовать льготная ставка на перелеты через Москву (НДС вырастет с 10% до 20%), что грозит компаниям дополнительными расходами в 30 млрд рублей ежегодно.

В мае власти уже выделили на поддержку отрасли 23,4 млрд рублей, но в результате из всей этой суммы авиакомпании получили только 11,7 млрд рублей, из них больше половины (7,89 млрд рублей) – группа «Аэрофлот». Компенсации выплачивались в период с февраля по июнь из расчета 365 рублей за каждого «потерянного» из-за пандемии пассажира по сравнению с 2019 годом. Дело в том, что летом пассажиропоток начал восстанавливаться, поэтому компенсации получить удалось далеко не всем.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.10.20

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