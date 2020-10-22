Расходы жителей России резко выросли во время пандемии

С начала пандемии коронавируса расходы россиян превысили показатели прошлых лет. По словам экспертов, это связано с массовыми закупками впрок, а также с тем, что люди хотят себя побаловать для снятия стресса.

По информации исследовательского холдинга «Ромир», в 2020 году в шести месяцах из девяти расходы жителей России оказывались выше, чем в предыдущие годы. Данные были получили из базы «скан-панели» 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны, передает РБК.

Наибольший рост расходов зафиксирован в марте, когда этот показатель вырос на 22 процентных пункта по сравнению с базовым показателем 2012 года. Для сравнения, в 2019 году рост составлял 11 п.п. Расходы оказались ниже только в январе, апреле и сентябре.

Опыт прошлых лет показывает, что россиян ждет еще резкий рост расходов в ноябре-декабре. При этом о снижении доходов заявили 54% граждан. Чаще всего потребителей волнует рост цен и дороговизна жизни, бедность, низкие зарплаты и пенсии.

По словам президента исследовательского холдинга «Ромир» и вице-президента международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International Андрея Милехина, рост расходов объясним тем, что в кризис люди запасаются товарами впрок, и в то же время многие стараются побаловать себя «небольшими радостями» для снятия стресса. «Одни покупают одежду, другие – шоколадки. Выбор зависит не только от финансовых возможностей, но и от личных предпочтений», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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