В России растет число безработных

В России растет уровень безработицы. Около пяти миллионов человек не могут найти работу, а на ее поиск уходит в среднем около полугода. Наибольшее число безработных проживают на Кавказе. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА «Новости».

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на сферу занятости. По итогам июня-августа 2020 года уровень безработицы в российских регионах составил 6,3%, что на 1,9 пункта выше, чем годом ранее. Согласно данным Росстата, численность безработных по методологии Международной организации труда (МОТ) составила 4,71 миллиона человек.

Более миллиона россиян в возрасте до 25 лет не могут найти работу. Выросло и количество безработных в возрасте старше 50 лет – более 760 тысяч человек. Средний возраст безработного в РФ составляет 35,6 года.

Среди регионов и наибольшим уровнем безработицы – Ингушетия – 30,7%, Тыва – 22,3%, Чечня – 21,7%, Северная Осетия – 16,3%, Дагестан – 16,1%. Наименьшая доля незанятых экономически активных жителей зарегистрированы в ЯНАО – 2,5%, Москве – 2,7%, ХМАО– 3,2%, Санкт-Петербурге – 3,6%, на Камчатке – 3,6%.

В среднем на поиск работы у россиян ходит 5,9 месяца, при этом 18,5% безработных искали подходящее место более года. Сельским жителям найти работу сложнее, чем городским – в состоянии застойной безработицы находились 27,1% нетрудоустроенных на селе, в городе эта доля составляла 14,7%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.10.20

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