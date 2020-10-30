В России стали закупаться впрок из-за пандемии

Около трети россиян решили подготовиться к возможному введению новых ограничительных мер из-за коронавирусной пандемии. 20% граждан стали закупать товары первой необходимости впрок. Об этом свидетельствуют данные исследования агрегатора объявлений «Юла» и агентства ResearchMe, пишет РБК.

Есть и те, кто начал закупать не только товары первой необходимости, но и товары из других категорий на случай закрытия непродовольственных магазинов. Таких нашлось 12%. Также выяснилось, что до 40% участников опроса сообщили, что вынуждены экономить и покупают только самое необходимое.

Исследование проводилось методом количественного онлайн-опроса среди пользователей Рунета старше 18 лет. В нем приняли участие 1611 респондентов. 18% опрошенных были из Москвы, 8% – из Санкт-Петербурга, 22% – из других городов миллионников.

Экономика. Другие новости 30.10.20

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