Российские работодатели экономят на обучении, связи и страховке своих сотрудников

Российский бизнес сокращает льготы, предоставляемые сотрудникам. В частности, работодатели стали реже оплачивать обучение, медстраховку и компенсировать расходы на мобильную связь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

В исследовании приняли участие 2000 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб предприятий и организаций, ответственных за подбор персонала. Опрос проводился в 198 населенных пунктах во всех округах страны.

«Больше всего пострадал компенсационный пакет сотрудников, выведенных на удаленку в период пандемии: большинство корпоративных льгот сегодня им оплачивается реже, чем тем, кто ходит на работу, и тем, кто работал дистанционно и до коронавируса. 44% работодателей не предоставляют никаких дополнительных компенсационных опций тем, кто трудится дома из-за опасности Covid-19», – сообщается в результатах исследования. Два года назад компенсационный пакет отсутствовал лишь у 9% работодателей.

Лишь треть компаний оплачивают обучение своим сотрудникам. В 2018 году поучиться за счет работодателя могли сотрудники 49% российских организаций.

Экономит бизнес и на мобильной связи. Сегодня этот бонус чаще оплачивают сотрудникам, которые ходят на работу или работают удаленно из-за пандемии, – 28% и 27% соответственно. Два года назад за сотовый своих работников платили 42% компаний.

Корпоративные мероприятия отменяются по понятным причинам, лишь 12% планируют отмечать праздники с работниками, которые работают на удаленке, 28% оставят корпоративы только для тех, кто ходит в офис. Похожая тенденция складывается и с подарками. Если в 2018 году 44% работодателей делали приятные презенты свои сотрудникам к Новому году, дню рождения, 8 Марта, 23 февраля или другим праздникам, то теперь таких осталось только 24%.

Ранее каждая пятая компания обеспечивала своих работников полисом добровольного медицинского страхования. В этом году доля таких работодателей снизилась до 14% – это те, кто страхует сотрудников, работающих «очно», лишь 11% оплачивает полис ДМС тем, кто трудится из дома.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.11.20

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