Владельцем концерна «Калашников» стал бывший замминистра

Новым собственником концерна «Калашников» стал бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. Он приобрел ООО «ТКХ-Инвест», которое контролирует через АО «Транскомплектхолдинг» (ТКХ) 75% минус 1 акция концерна, пишет «Коммерсантъ».

Ранее «Транскомплектхолдинг» принадлежал Алексею Криворучко, который в июне 2018 года получил пост заместителя министра обороны. Остальные 25% плюс 1 акция концерна принадлежат «Ростеху».

Издание напоминает, что Лушников уволился из Минтранса в сентябре 2018 года, а в 2019-м совместно с Тимуром Гареевым учредил ООО УК «Перспектива». Эта компания занимается управлением активами в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). В частности, в его управлении находится Липецкий механический завод, НИИ стали и другие предприятия.

По словам Лушникова, в рамках концерна «Калашников», в частности, планируется развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта.

Источник издания на финансовом рынке оценивает приобретаемый Лушниковым пакет акций приблизительно в 1 млрд рублей. Другой собеседник сообщил, что высокая долговая нагрузка должна давать существенный дисконт к цене пакета.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.11.20

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