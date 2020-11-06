Родители рассказали о самых нежелательных профессиях для своих детей

Российские родители рассказали о том, кем бы они не хотели видеть своих детей в будущем. В списке самых нежелательных профессий оказались дворник, продавец, полицейский, чиновник и даже врач. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России, имеющие детей и проживающих во всех округах страны. Примечательно, что респонденты называли не только непрестижные, опасные, малооплачиваемые и недостаточно уважаемые профессии, но и те, в которых разочаровались лично.

Самая главная «страшилка» для детей: будешь плохо учиться – станешь дворником. Каждый десятый участник опроса не хочет такой участи для своего ребенка. 7% родителей считают нежелательной для своих детей профессию продавца или кассира. Не хотят видеть свое чадо в качестве уборщика 6% респондентов.

5% родителей выступили против профессии полицейского, по 4% считают неприемлемым, чтобы их дети становились грузчиками, водителями, чиновниками и учителями. По 3% не хотят видеть своего ребенка военным, рабочим.и врачом. «Зарплата маленькая, а люди неблагодарные», – комментируют респонденты. 2% родителей запрещают своим детям становиться бухгалтером, артистом или блогером.

«Среди других вариантов неугодных профессий респонденты называли журналистов, официантов, барменов, пожарных, космонавтов, охранников, сантехников, курьеров, парикмахеров, шахтеров, строителей, юристов», – говорится в исследовании.

В то же время 8% родителей готовы поддержать любой выбор своего ребенка.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.11.20

Курганский губернатор прокомментировал повышение тарифов в регионе. / В Екатеринбурге появились четыре новые улицы. / Владельцем концерна «Калашников» стал бывший замминистра. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»