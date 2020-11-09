Мошенники заработали 1 млрд рублей на бесплатных сайтах объявлений

Специалисты оценили объем хищений денег с карт клиентов российских сайтов объявлений и служб доставки в 1 млрд рублей. Наибольшую активность мошенники проявляют на порталах Avito и «Юла», сообщается в исследовании компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI).

За прошедший год аферисты провели 111 тысяч операций по хищению средств с карт пользователей сайтов объявлений. Самые крупные мошеннические группировки заработали более 660 млн рублей, пишет «Коммерсант». Если учитывать всех злоумышленников, по оценкам экспертов, общий объем хищений достигает минимум 0,8-1 млрд рублей.

Специалисты получили данные из 116 телеграм-каналов активных группировок мошенников из чуть более 200 существующих. В этих каналах публикуются все данные по хищениям с карт граждан, таким образом лидеры группировок гарантируют отсутствие махинаций с выплатами рядовым мошенникам, работающим напрямую с жертвами.

Аналитики DLBI выявили мошеннические операции, проходившие по картам 78 банков, большая часть из них приходится на Сбербанк. По числу пользователей, чаще всего страдают клиенты Avito (62% по количеству и 54% по сумме трансакций) и «Юлы» (22% и 23% соответственно).

В общей сложности на сайтах объявлений «работает» порядка 13,1 тысячи злоумышленников. Средний заработок организатора группировки достигает около 1,8 млн рублей.

В свою очередь сервисы объявлений принимают меры по борьбе с мошенниками. Они подключают системные предупреждения, анализируют поведение пользователей, выделяя подозрительные паттерны, в также вводят возможности верификации профиля на сервисе с помощью учетных записей в соцсетях.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.11.20

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