Почти половина жителей России хотят сменить работу в 2021 году

В 2021 году 43% россиян планируют сменить работу. Каждый пятый собирается искать дополнительные возможности заработать. Об этом говорится в исследовании сервиса Работа.ру.

Специалисты опросили 5 тысяч россиян о планах на следующий год, пишет РИА «Новости». Выяснилось, что почти половина хотят найти новую работу. 21% респондентов хотели бы устроиться на подработку.

18% опрошенных заявили, что будут откладывать деньги на будущее, а 14% намерены совершить крупную покупку – приобрести недвижимость или автомобиль. Каждый десятый собирается в путешествие, о котором давно мечтал. 9% участников опроса хотят найти новое хобби, по 6% будут изучать иностранные языки и следить за питанием. 2% заведут домашнего питомца.

Кроме того, 9% респондентов перечислили другие планы, среди которых закрыть кредиты и ипотеки, завершить строительство дачи или ремонт в квартире, а также избавиться от вредных привычек.

Более половины (58%) прогнозируют, что следующий год будет для них тяжелым. Остальные не ждут особых трудностей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.11.20

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