Минцифры предложит кабмину меры по поддержке ИТ-сектора

Минцифры представит правительству предложения по поддержке ИТ-отрасли. Они были разработаны при участии представителей бизнеса и поступят на рассмотрение кабмина до 20 ноября, заявил курирующий отрасль вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«После их внесения мы проведем очередную встречу с отраслью, на которой проинформируем по содержанию пакета мер поддержки, ответим на все вопросы», – приводит слова Чернышенко РБК.

На льготы могут рассчитывать компании со штатом не менее 7 сотрудников, доля в выручке которых от реализации услуг по разработке и адаптации программного обеспечения составляет не менее 90%. Компании также должны иметь государственную аккредитацию.

«Коммерсантъ» в свою очередь сообщает, что пакет новых мер предусматривает 88 льгот, в том числе отмену валютного контроля для ИТ-сектора, вычет НДС при лицензировании программного обеспечения иностранными пользователями, в случае если ПО включено в реестр отечественного. Кроме того, предполагается предусмотреть льготы по налогам на социальные взносы и налогу на прибыль для отечественных интернет-сервисов, а онлайн-кинотеатрам позволить рекламировать алкоголь и рецептурные лекарства, а также снизить для них НДС.

Напомним, что первый пакет мер поддержки ИТ-отрасли президент России Владимир Путин предложил в июне. Речь шла о бессрочном снижении ставки налога на прибыль ИТ-компаний с 20 до 3%, сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов с 14 до 7,6%. Соответствующий документ глава государства подписал в конце июля.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.20

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