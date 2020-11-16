В России стали вдвое чаще увольнять работников из-за постов в соцсетях

В России работодатели стали в два раза чаще увольнять сотрудников из-за постов в соцсетях. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Компания опросила представителей 1000 работодателей и 1600 экономически активных россиян из всех федеральных округов страны. Как выяснилось, в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающей интернет-активности. Более того, за последние девять лет число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях увеличилось вдвое – с 5% в 2011 году до 10% в настоящее время. При этом в каждой четвертой компании (25%) были случаи отказа кандидату в трудоустройстве из-за публикаций в соцсетях.

Результаты опроса показали, что работодатели перешли к практике отсеивания кандидатов на должность из-за профилей в соцсетях еще на этапе подбора кадров. Если в 2011 году не изучали активность кандидатов в Сети 58% представителей компаний, то сегодня – лишь 44%.

В то же время частные скандалы из-за компрометирующей информации в соцсетях приучают россиян быть осмотрительнее с контентом, отмечают исследователи. Все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в Сети, с учетом того, что работодатель может просматривать их страницы в соцсетях. Если девять лет назад таких насчитывалось 37%, то сейчас – 46%.

Примечательно, что женщины чаще мужчин задумываются о том, что работодатели будут просматривать личные страницы – 50 и 42% соответственно, а трудоустроенные граждане – немного чаще безработных (47% против 44%).

При этом число респондентов, убежденных в том, что внимание работодателей к активности сотрудников и соискателей в Сети маловероятно, за девять лет стало вдвое меньше – 11% в 2011 году и 5% – сейчас.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.11.20

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