«Упадет даже чуть поглубже»: ЦБ ожидает ускорение спада российской экономики

Центробанк РФ прогнозирует ускорение падения российской экономики в четвертом квартале текущего года до 5% после спада в 3,6% в третьем квартале. Об этом заявил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов на совместном заседании комиссий РСПП финансовой индустрии.

«Оценка предполагает, что в четвертом квартале динамика несколько ухудшится», – приводит слова Тремасова «Интерфакс». Он напомнил, что в третьем квартале падение ВВП России составило 3,6%. «В четвертом квартале, скорее всего, будет минус 5%, может быть, даже чуть поглубже», – отметил Тремасов.

По его словам, Банк России ожидает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года, а затем оно продолжится. «Пока в наш базовый сценарий мы закладываем некоторую паузу до весны и дальше продолжение восстановления», – заявил директор департамента.

Восстановление в третьем квартале, носившее бурный характер особенно в товарной рознице, и поддержанное как бюджетной политикой, так и денежно-кредитной политикой «сейчас берет паузу, связанную с влиянием второй волны пандемии», указал Тремасов, уточнив, что «влияние идет как по внешним каналам, так и по внутренним». Он ожидает, что эта пауза продлится до весны 2021 года.

При этом, отметил представитель ЦБ, «очень большую роль будет играть фактор появления вакцин». «Если процесс вакцинации к середине следующего года приобретет устойчивый характер и станет понятно, что это работает, то, конечно, во втором полугодии следующего года мы можем увидеть какую-то волну ускорения в этом восстановительном подъеме», – считает Тремасов.

Согласно предварительной оценке Росстата, в третьем квартале 2020 года ВВП России упал на 3,6% в годовом выражении после обвала на 8% во втором квартале и роста на 1,6% в предыдущие три месяца. За январь-сентябрь спад российской экономики составил 3,5%.

В октябре Банк России немного улучшил свой прогноз падения российской экономики в 2020 году до 4-5% с 4,5-5,5% по предыдущей оценке.

Москва, Наталья Петрова

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