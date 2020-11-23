Домохозяйки и фермеры ударились в заработки за счет доставки

В условиях пандемии коронавирусной инфекции россияне пересмотрели праздничные привычки и стремятся сократить количество контактов, потому важные события отмечают все чаще дома. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследования «Авито Услуги».

На первом месте по числу поисковых запросов на «Авито» с большим отрывом лидирует фраза «торты на заказ», второе – «капкейки», на третьем месте – «кейтеринг» (организация питания на удаленной точке – прим. ред.), на четвертом – «доставка продуктов», на пятом – «фуршет».

По сравнению с предыдущим годом, в текущем спрос на доставку еды, а также на кейтеринг вырос на 60%, предложение – на 42%. Спрос на торты увеличился на 36%, почти так же, как и предложение (+37%).

Аналитики также указали, что частные повара и фермеры тоже активизировались и все чаще предлагают услуги по доставке еды. Так, за третий квартал текущего года число объявлений о продаже фермерских продуктов выросло на 27%, а спрос на такие продукты – на 65%.

Интерес к доставке готовой еды и продуктов вырос по всей стране. Так, например, в Ижевске спрос вырос на 111%, а предложение – на 77%. В Ульяновске спрос оказался выше на 91%, а предложение – на 39%. В Петербурге эти же показатели выросли на 54 и 39% соответственно, а в Москве – на 30 и 36%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.11.20

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