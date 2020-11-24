Каждый второй россиянин обеднел из-за пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса обернулась финансовыми потерями для почти половины жителей России. Об этом говорят результаты опроса, проведенного бизнес-платформой ОНФ и сервисом «Онлайн Доктор».

Исследование показало, что 49% опрошенных россиян финансово пострадали от пандемии, у 41,2% доход остался без изменений. Финансовое положение улучшилось лишь у 2,4% респондентов. Еще 7,3% участников опроса заявили о потере работы, приводит данные исследования ТАСС.

Более половины респондентов (57%) сообщили, что их работодатель «оставил все без изменений». В то же время на работе у 23,9% опрошенных сокращали фонд оплаты труда, у 10,1% задерживали зарплату по соглашению с сотрудниками. У 8,9% работодатель сокращал персонал.

При этом 71,1% респондентов высказали мнение, что вторую волну пандемии не переживет 10% существующего бизнеса.

Опрос также показал, что пандемия подтолкнула многих россиян к изменениям в своей жизни. В частности, 46,2% задумались о переквалификации, 9% из них уже приступили к этому процессу. Почти треть (28,4%) начали думать о новом бизнесе, из них 3,9% уже сделали первые шаги на этом поприще.

Опрос проводился среди 1000 респондентов во всех регионах РФ с 12 по 20 ноября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.11.20

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