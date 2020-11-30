40% клиентов российских банков перешли на безнал в период пандемии

Пандемия коронавируса стала причиной для отказа от наличных денег. Доля россиян, которые полностью перешли на безналичные расчеты, достигла почти 40%. Об этом сообщил РИА «Новости» первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, 39% клиентов пользуются банковской картой, но не снимают с нее деньги в банкомате в течение месяца. Показатель за период пандемии вырос на 5 процентных пунктов.

Кроме того, Россия является одним из мировых лидеров по проникновению финансовых технологий и скорости роста безналичных платежей. 85% граждан используют банковские карты для проведения безналичных операций, а не только для того, чтобы снять наличные деньги.

Среди клиентов Сбера 64 млн человек используют мобильное приложение, в целом россияне стали чаще пользоваться дистанционными способами общения с банком.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что к концу 2020 года доля безналичных платежей в стране превысит 70%. Во втором квартале показатель вырос на 5 процентных пунктов и достиг 69%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.11.20

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