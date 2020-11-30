Агрохолдинги обгонят личные подсобные хозяйства в производстве овощей

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) к 2025 году рискуют уступить лидерство в общем производстве овощей. По оценкам специалистов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, их доля снизится ниже 50%, передает РБК. В уходящем году на выращенную россиянами на своих огородах продукцию придется 52% всех произведенных в стране овощей. Однако уже через 5 лет этот показатель снизится до 45%, считают эксперты.

Аналитики пояснили, что снижение объемов производства в ЛПХ – тенденция последних 20 лет. Так, например, в 2000-м личные хозяйства производили 74% всех овощей в России, то к 2019 году их доля снизилась до 55%.

Стоит отметить, что по оценкам экспертов, потребление овощей в России будет расти приблизительно на 1% в год. На сегодняшний день один россиянин съедает в среднем 109 кг овощей в год. В итоге к 2028 году этот объем увеличится до 115 кг на человека.

В основном россияне выращивают на своих огородах картофель, лук, капусту, морковь и свеклу. На картофель приходится основной объем производства в ЛПХ. Так, по итогам в 2019 года на личных участках граждане вырастили 14,5 млн тонн этого корнеплода.

Аналитики отмечают, что на ЛПХ оказывают все большее давление современные агрокомплексы и развитие торговых сетей. Доля импортных овощей на российском рынке, в ближайшие пять лет также сократится – с 16 до 10%. Лидер по импортозамещению – томат: сейчас на него приходится около четверти всех овощей, которые Россия импортирует. К 2025 году импорт томатов снизится на 38% – с 558 тыс. тонн в 2019 году до 347 тыс. тонн, считают эксперты.

Москва, Иван Гридин

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