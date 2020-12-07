Россия не выполнила программу импортозамещения продовольствия

В России провалена программа импортозамещения продуктов. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального рейтингового агентства (НРА). Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках ответных контрсанкций. При этом поставки «санкционки» в страну продолжаются путем реэкспорта из третьих стран, приводит выводы исследователей газета «Коммерсантъ».

Напомним, в 2012 году в России была принята стратегия импортозамещения на рынке пищевой продукции, рассчитанная до 2020 году. В августе 2014 года российские власти ввели контрсанкции на европейские продовольственные товары.

Как отмечают эксперты, после принятия стратегии импортозамещения в России ее цели в итоге оказались невыполненными. Согласно результатам исследования НРА, за восемь лет существенно удалось сократить лишь импорт мяса – на 65%, однако это на 2,8 процентных пункта меньше, чем заложено в стратегии. Импорт молочной продукции снизился на 20% вместо обозначенных в стратегии импортозамещения 30%, а овощей и фруктов – лишь на 27% вместо 70,3%.

Помимо этого, говорится в исследовании, импорт из стран, ввоз продуктов откуда не запрещен, зачастую является реэкспортом «запрещенки». В частности, отказавшись от покупки рыбы в Норвегии, Россия стала приобретать ее в Чили, но сама Чили увеличила поставки рыбы из Норвегии в три раза. Фрукты в РФ поставляются из Эквадора, но сам Эквадор увеличил поставки их из европейских стран в семь раз.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.12.20

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