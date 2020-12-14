Рекрутинговые агентства назвали отрасли, где прошли массовые сокращения

Эксперты выяснили, компании из каких отраслей уволили больше всего сотрудников. В первую очередь сокращения затронули малый бизнес и туризм. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного рекрутинговой компанией Hays.

По данным исследования, проведенного в октябре-декабре, сокращения от 26 до 50% штата прошли в 17% компаний, участвующих в исследовании, и от 11 до 25% – в 21% предприятий. Больше всего сокращений прошло в автомобильной отрасли – каждая пятая автокомпания была вынуждена уволить сотрудников, передает РБК.

Всего в опросе приняли участие 4385 работников и 545 российских и зарубежных компаний, ведущих деятельность в России. В целом о сокращениях штата сообщили 27% предприятий. Для сравнения, в прошлом году об этом заявляли только 11% участников опроса.

«В 2020 году мы все столкнулись с масштабным и непредсказуемым «черным лебедем». Компаниям пришлось в срочном порядке оптимизировать процессы и так или иначе встать перед выбором: сокращать или нет сотрудников», – комментирует результаты исследования генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт. По его словам, в 2019 году бизнес не прогнозировал сокращения более чем на 25%, в этом году 3% опрошенных компаний сократили штат на 26-50%, и 4% были вынуждены сократить штат более чем на 51%.

Максимально возможные сокращения коснулись малого бизнеса. Как пояснила директор лаборатории карьеры Алена Владимирская, это более 30% в Москве, Санкт-Петербурге и других миллионниках, но сокращений может быть намного больше. «Не секрет, что малый бизнес работает в условиях, когда люди не оформлены официально, а часто это вообще один человек, так что я думаю реально цифра 40-45% по большим городам», – отметил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.12.20

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