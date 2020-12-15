Рекрутеры назвали самые востребованные профессии в России

Самыми востребованными профессиями в России по итогам 2020 года стали менеджеры по продажам, инженеры и водители. Об этом свидетельствует исследование, проведенное сервисом по подбору персонала HeadHunter.

Специалисты проанализировали вакансии, размещенные на платформе в течение года. Также учитывались и синонимы в названии профессий, передает РИА «Новости».

Четвертое место занимают врачи, затем идут бухгалтеры, менеджеры по работе с клиентами, токари, торговые представители, слесари и продавцы-консультанты.

Ранее аналитики Headhunter назвали самые высокооплачиваемые профессии. Больше всего работодатели готовы платить в Москве. Например, генеральный директор проектного института может рассчитывать на зарплату до 1 млн рублей в месяц, а главный архитектор направления технологии обработки платежей – до 900 тысяч рублей.

Кроме того, хороший заработок обеспечен финансовым директорам по международным сделкам и архитекторам решений. Среди медиков наибольшие зарплаты получают стоматологи и врачи функциональной диагностики.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.12.20

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