В России растут долги по зарплате: россияне чаще соглашаются на заработок «в конверте»

В России продолжает расти задолженность предприятий по зарплате перед сотрудниками. Об этом свидетельствуют данные Росстата. При этом почти половина граждан готовы получать так называемую «черную» зарплату.

Как следует из материалов Федеральной службы государственной статистики, суммарная задолженность по заработной плате на 1 декабря 2020 года достигла 1 млрд 898,2 млн рублей. За месяц показатель вырос на 1,5%, после роста на 2,3% в предыдущем месяце.

В Росстате уточнили, что задержки зарплаты на отчетную дату допустили около 1% обследуемых организаций. Из суммарной просрочки 944,6 млн рублей (49,7%) образовались в 2020 году, 365,6 млн рублей (19,3%) – в 2019 году, 588 млн рублей (31%) – в 2018-м и ранее.

Результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала по поиску работы SuperJob.ru, свидетельствуют о том, что практически половина российских граждан (44%) готовы дать согласие на получение так называемой «черной» зарплаты. Почти треть (31%) россиян ни в коем случае не согласны на заработок, выплачиваемый таким образом.

Примечательно, что чем больше доходы, тем меньше сотрудники желают получать деньги «в конверте»: среди россиян, зарабатывающих от 80 тысяч рублей в месяц, на этот вариант согласились бы 36% респондентов; среди работников с зарплатой менее 30 тысяч рублей в месяц – 45% респондентов.

В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население РФ, проживающие в 424 населенных пунктах, во всех федеральных округах страны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.12.20

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