Менее половины работодателей в России выплатят сотрудникам годовые премии

Аналитики опросили российские компании и выяснили, сколько из них готовы премировать своих сотрудников по итогам года. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В целом 41% работодателей готовы выплатить годовые премии. Чаще всего это компании, работающие в сфере информационных технологий и телекоммуникаций.

При этом лишь 17% поощрят всех сотрудников. «Даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжелого рабочего года», – говорят представители этих организаций. 24% компаний премируют отдельные категории персонала. Поощрение получат те, у кого есть хорошие показатели в работе, пишет RT со ссылкой на результаты опроса.

28% респондентов заявили, что не планируют выплачивать никаких премий, а 31% работодателей пока не приняли решение.

В опросе приняли участие представители 1 тысячи предприятий и организаций, а также 2,5 тысячи трудоустроенных россиян из всех округов страны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.12.20

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