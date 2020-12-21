Треть работников в России заявили о снижении доходов

По итогам 2020 года почти треть работающих граждан России ощутили снижение своих доходов. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного международной рекрутинговой компании Hays. 33% респондентов думают, что их заработки никак не изменятся в будущем году.

В опросе приняли участие почти 5 тысяч сотрудников и работодателей, передает РБК. В прошлом году только 7% профессионалов сообщали о снижении доходов, в этом году цифра выросла до 32%. «У 15% опрошенных доходы сократились более чем на 21%, у 8% они упали на 11-20%, еще у 9% – на 5-10%», – говорится в результатах исследования.

38% респондентов отмечают, что их доход остался на том же уровне. 30% говорят об увеличении заработка, в прошлом году таких было 58%. Чаще всего зарплаты росли у специалистов IT-отрасли, фармацевтической сферы, консалтинга и области медоборудования.

Прогнозы на будущий год стали пессимистичнее, так в 2019 году никто из опрошенных не ждал уменьшения доходов. В этом году 8% ждут дальнейшего снижения, 59% – ожидают роста доходов в 2021 году, а 33% респондентов думают, что их заработки никак не изменятся.

По данным Росстата, в третьем квартале этого года реальные располагаемые доходы граждан продолжили падение и сократились на 4,8% в годовом эквиваленте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.12.20

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