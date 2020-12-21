Желаемый размер пенсий россиян в три раза превышает реальный

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30-45 тысяч рублей. Таковы результаты опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек со всей страны.

46,6% респондентов хотели бы получать в старости не меньше 45 тысяч рублей, 29,1% – согласны на 30 тысяч. 22,1% россиян для нормальной жизни на пенсии необходимо более 45 тысяч рублей. Лишь 1% думают, что им хватит пенсии в пределах 25 тысяч рублей.

В столице запросы несколько выше: 44% респондентов из Москвы хотели бы пенсию в пределах 45 тысяч рублей, а 38,5% считают, что она должна быть больше, передает РИА «Новости».

Примечательно, что желания людей значительно отличаются от реальности. По данным Росстата, средняя пенсия в России составляет 14,9 тысячи рублей, так и большинство (52,3%) опрошенных сообщили, что в реальности получают или планируют получать пенсию в размере примерно 15 тысяч рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.12.20

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