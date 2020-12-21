Мишустин предложил сократить штат чиновников к 1 апреля

Правительству России следует провести цифровую трансформацию госаппарата с одновременной оптимизацией чиновников, которые заняты рутинными функциями. С таким предложением выступили эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), пишут «Известия» со ссылкой на копию доклада.

По оценкам экспертов, оптимизация должна быть «умной». Другими словами, она не должна привести пропорциональному сокращению сотрудников федеральных органов исполнительной власти на произвольно установленную величину (5%, 10% или 20%), но число чиновников следует довести до оптимального, в соответствии с реально осуществляемыми функциями и полномочиями, говорится в докладе.

В Высшей школе экономики считают, что в центральных аппаратах 52 ведомств большинство чиновников заняты не профильной, содержательной и аналитической работой, а рутинными и обеспечивающими функциями. В докладе указано, что в 29 из 52 ведомств этим занимается около трети сотрудников. В ВШЭ полагают, что устранение этого перекоса за счет цифровизации позволит сэкономить человеческие ресурсы (до 2 267 человек из 19 973 в центральных аппаратах федеральных органов), которые смогут заниматься профильной работой после переобучения.

Кроме того, в ВШЭ предлагают распространить «регуляторную гильотину», на данный момент затрагивающую контрольно-надзорные функции и требования к бизнесу, на все полномочия органов власти.

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил начать оптимизацию штата чиновников уже 1 января 2021 года и завершить ее к 1 апреля. При этом освободившиеся средства останутся в фондах оплаты труда.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.12.20

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