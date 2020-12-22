В половине регионов аудиторы выявили недоплаты бюджетникам

В половине регионов России не были достигнуты показатели по росту оплаты труда работников бюджетной сферы. Наибольшие проблемы наблюдаются среди младшего медицинского персонала и педагогов дошкольного образования. Об этом сообщает Счетная палата.

Аудиторы проверили 12 категорий работников бюджетной сферы. «В целом по экономике в 2012-2019 годах зарплата выросла в 1,8 раза, в образовании – в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг – в 2,1 раза», – говорится в докладе на сайте СП.

Согласно майским указам от 2012 года, к концу 2018 года средние зарплаты учителей, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников – 200%. Эта задача не была выполнена полностью.

«Наибольшие проблемы отмечены в сегменте «младший медицинский персонал»: показатели не достигли 48 субъектов из 85. Еще один проблемный сегмент – «педагогические работники дошкольных образовательных учреждений»: показатели не достигнуты в 43 регионах», – отметил аудитор Сергей Штогрин.

В целом по стране до обозначенного указами уровня поднялась средняя зарплата по пяти из 12 категорий бюджетников. В то же время рост оплаты труда бюджетников сопровождался сокращением численности сотрудников. Например, численность младшего медицинского персонала сократилась 61,3%, социальных работников – на 32,6%.

«При этом сама оптимизация кадров шла в отсутствие обязательных требований к организации нормирования труда в государственных и муниципальных учреждениях, – указывается в докладе. – В результате нагрузка на бюджетников выросла».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.12.20

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