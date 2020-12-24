Топ-менеджеры увольняются из российских компаний из-за удаленки

20% компаний в России пожаловались на увольнения руководителей из-за возросшей нагрузки. Одна из причин – переход на удаленную работу в условиях пандемии. Больше всего пострадал малый и средний бизнес.

В исследовании, проведенном специалистами «Ростелеком-Солар», приняли участие более 110 российских компаний из 15 сфер с числом сотрудников: до 500, от 500 до 1 тысячи, а также свыше 1 тысячи. «Основной причиной увольнений среди руководителей стал напряженный рабочий график: 63% опрошенных отметили увеличение продолжительности рабочего дня, 50% – перегрузки из-за двукратного роста количества онлайн-совещаний, а 46% – работу в выходные», – пишет РБК со ссылкой на результаты опроса.

В крупных компаниях топ-менеджеры увольнялись из-за перегрузок реже. Эксперты связывают это, прежде всего, с организационными отличиями в бизнес-сегментах между маленькими и большими фирмами. Так малый и средний бизнес не может себе позволить специальные средства для мониторинга сотрудников во время удаленной работы, и это увеличивает риски и ответственность за достижение результата со стороны руководителей.

Примечательно, что для российских организаций увольнения из-за чрезмерной нагрузки – это новый опыт. Больше работы для руководителей из-за удаленки стало в сферах производства, образования и финансов. Самыми устойчивыми к переходу в онлайн-формат оказались руководители отрасли ИТ и телекоммуникаций.

Москва, Зоя Осколкова

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