Эксперты заявили о росте экспорта растворимого кофе из России на 60%

Россия поднялась на шестое место в мире по экспорту растворимого кофе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Российского экспортного центра (РЭЦ). По итогам десяти месяцев 2020 года поставки растворимого кофе из России достигли 26,5 тыс. тонн на общую сумму в $130 млн.

Выход на уровень 4 тыс. тонн в месяц позволил России подняться с восьмого на шестое место в мировом рейтинге. Россию опережают Вьетнам, Бразилия, Германия, Испания и Италия. По прогнозам РЭЦ, к концу года общий объем поставок растворимого кофе за рубеж может достичь 35 тыс. тонн, что повысит этот показатель на 60% относительно прошлого года. Примечательно, что кофе в России не растет.

Больше всего произведенного в России растворимого кофе, по данным на октябрь, закупает Белоруссия (7,3 тыс. тонн), Казахстан (4,2 тыс. тонн) и Узбекистан (2,3 тыс. тонн).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.12.20

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